«الدفاع» تُبرم صفقة مع «إيدج» لتوريد «أنظمة MANSUP»

وقّعت القوات المسلحة الإماراتية خطاب نوايا مع مجموعة «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، لشراء منظومة صواريخ «MANSUP-ER» المتطورة والمضادة للسفن وبعيدة المدى، والنسخة الأقصر مدى من الطراز نفسه. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 1.102 مليار درهم، وتأتي بعد طلب مهم آخر من البحرية البرازيلية على الأنظمة نفسها، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، منصور الملا: «يتجلّى نجاح برنامج

(MANSUP) في الالتزامات التي يقدمها العملاء، بما يشمل القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها البرازيلية، ويدل ذلك على قوة الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، والتميز التكنولوجي.

ومن خلال التعاون المثمر مع (سييات)، وبدعم من البحرية البرازيلية، طوّرنا حلاً يمتلك قدرات متفوّقة أثبتت تنافسيتها عالمياً. كما تعكس السرعة التي انتقلنا خلالها من مرحلة التصميم والاختبار إلى مرحلة التصنيع على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها مجموعة إيدج، وتُؤكد سعيها الدؤوب إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنظومة عالمية لقطاع الدفاع».تجدر الإشارة إلى أنه جرى تطوير أنظمة

«MANSUP-ER» بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة «سييات» البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، والتي تمتلك فيها «إيدج» حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية وللتصدير الدولي.

إلى ذلك، وقّعت «إيدج»، وقسم الإلكترونيات في «ليوناردو»، شركة التكنولوجيا العالمية ومقرها الرئيس في إيطاليا، أمس، مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض دبي للطيران لاستكشاف الفرص المشتركة المتعلقة بالأنظمة الفرعية وتكامل الأنظمة، وبرامج دعم الخدمة لكل من المجالات المحمولة جواً والبحرية. وتُثمر هذه الاتفاقية الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية بينهما، حيث ستقوم كل من «إيدج» و«ليوناردو» باستكشاف سبل التعاون المحتمل الذي من شأنه تعزيز مكانتهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التصدير إلى الأسواق المختارة.