«خيرية الفجيرة» تتيح التبرّع عبر «واتس أب»

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية خاصية جديدة تتيح للمحسنين التبرع عبر تطبيق «واتس أب»، وتُمكّن المحتاجين من التواصل المباشر مع موظفي الجمعية، والإجابة عن استفسارات الراغبين في الحصول على المساعدة أو التبرع.

وقال مدير الجمعية، يوسف المرشودي، إن إطلاق الجمعية لخدمات خيرية جديدة على تطبيق «واتس أب» يعد الأول من نوعه على مستوى الجمعيات الخيرية في الدولة، حيث يتمكّن المحسنون من التبرع بأمان وسهولة عبر التطبيق، إضافة إلى أن الخدمة تتيح التواصل المباشر مع موظفي الجمعية، والإجابة عن استفسارات الراغبين في الحصول على المساعدة أو التبرع».

وأشار إلى أن الخدمات التي طرحتها الجمعية عبر تطبيق «واتس أب»، تشمل أيضاً حملات الإغاثة والطوارئ، والتسويق للمشروعات والحالات العاجلة، وتوفير دليل المشروعات الخيرية، إضافة إلى إرسال أخبار الجمعية.

وذكر المرشودي أن جمعية الفجيرة الخيرية، هي أول جمعية خيرية على مستوى الدولة توثّق حسابها على تطبيق «واتس أب»، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمات الجديدة على الرقم 8008844، يأتي من منطلق حرص الجمعية على التجديد المستمر، وتفعيل الخدمات الخيرية بصورة إلكترونية، بهدف التيسير على الفئات المحتاجة، وإطلاع أصحاب الخير على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدّمها الجمعية، والتواصل مع جميع الفئات التي تولي اهتماماً بالعمل الخيري والإنساني بمجالاته المتعددة، من أفراد ومؤسسات عامة وخاصة وأصحاب الخير، لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة.