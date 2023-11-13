"العليا لانتخابات استشاري الشارقة" تعتمد القائمة النهائية للانتخابات

المصدر:
  • مينا غالي - الشارقة
التاريخ:

أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تكثيف الجهود ومواصلة اللجنة مهامها بأفضل المعايير للإيفاء بمراحل العملية الانتخابية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي عقد اليوم الاثنين في مكتب سمو الحاكم برئاسة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار ، وأعضاء اللجنة: قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء راشد سلطان بن طليعة ، وأمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد سعيد الجروان ، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، ومدير مكتب الشارقة الرقمية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي ، ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل.

واطلعت اللجنة على طلبات المرشحين الواردة من لجان الدوائر الانتخابية التسعة المعتمدة، وتم اعتماد القائمة النهائية و عددهم 193 مرشحاً.

وجرى مناقشة آلية سير مراحل العملية الانتخابية والمستجدات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبدأت باكورة مراحل العملية الانتخابية بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي على أن تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، بينما تواصل العملية الانتخابية مراحلها وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية للفائزين يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر من العام الجاري.

واستعرضت اللجنة الأنظمة الذكية المدعمة بوسائل الحماية لضمان سير العملية بسهولة ويسر وبكل مصداقية وشفافية، والمقترحات الخاصة بنظام التصويت عن بعد والتصويت الحضوري في المراكز المعتمدة ضمن الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.

وأتاحت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظام الهجين باعتماده الكترونياً وحضورياً في التسجيل والتصويت، إذ يتم الكترونياً باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS”  عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE   وحضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة.

وناقشت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، آلية سير الخطط التنفيذية للعملية الانتخابية، ومتابعة فرق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستجدات الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية.

وتشترط آلية التسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني الإمارة ولا يقل عمره عن 21 عاماً – أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك- كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية المعتمدة.

وتنشر "الإمارات اليوم"، القائمة النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على النحو التالي:

 

الاسم

الدائرة الانتخابية

رقم الترشح

ابراهيم حسن جمعه على المازمى

الشارقة

100

ابراهيم راشد محمد بيات السويدى

الشارقة

101

احمد حسن على ابراهيم بيشوه

الشارقة

102

احمد عبدالعزيز محمد النومان الشامسى

الشارقة

103

احمد عبدالله احمد عبدالله ال على

الشارقة

104

احمد عبيد احمد البح

الشارقة

105

احمد ناصر سيف المدفع الحارثى

الشارقة

106

اسماعيل كامل اسماعيل ابراهيم البريمى

الشارقة

107

امل محمد خير يوسف الزرع

الشارقة

108

ثانى هزيم سالم هزيم السويدى

الشارقة

109

جمعه بلال فرج جمعه السويدى

الشارقة

110

حسن على حسن احمد الهولى

الشارقة

111

حسن مال الله خلفان خلف الحمادى

الشارقة

112

حمد محمد على محمد الكربى

الشارقة

113

حميد عبدالرحمن محمد عبدالله السويدى

الشارقة

114

حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلى

الشارقة

115

حوريه عبدالرحمن عبدالله الهاجرى

الشارقة

116

خالد عبدالله احمد ال حسين الحمادى

الشارقة

117

خالد على صالح الملا الياسى

الشارقة

118

خالد محمد غلوم عبدالله روبارى

الشارقة

119

خلفان سعيد خلفان الكندى

الشارقة

120

راشد صالح يوسف احمد الحمادى

الشارقة

121

راشد عبيد سيف جبران السويدى

الشارقة

122

راشد هلال سعيد على السويدى

الشارقة

123

سالم صالح على غانم الكربى

الشارقة

124

سالم فايز خميس فايز الكعبى

الشارقة

125

سعود عبيد يوسف حرمول الشامسى

الشارقة

126

سعيد احمد محمد بن بلله الانصارى

الشارقة

127

سعيد سلمان سليمان عبدالله العامرى

الشارقة

128

سعيد على محمد العاجل الشحى

الشارقة

129

سعيد محمد مبارك بن ضيخان الكتبى

الشارقة

130

سلطان سعيد سلطان دلموك السويدى

الشارقة

131

سلطان عبدالله حسن عبدالله العبيدلى

الشارقة

132

سلطان ماجد عبدالله ابوشليبى الشرفاء

الشارقة

133

سهيل مطر سالم سالم المهيرى

الشارقة

134

عائشه احمد عبيد المؤذن

الشارقة

135

عائشه سالم احمد بن سمنوه

الشارقة

136

عائشه عيسى راشد سيفان العبدولى

الشارقة

137

عادل خليفه جاسم الدوخى السنانى

الشارقة

138

عامر محمد احمد على الزرعونى

الشارقة

139

عامر محمد صالح لزمل الكربى

الشارقة

140

عبدالرحمن سعيد سلطان بن شاهين السويدى

الشارقة

141

عبدالرحمن على عبدالله بن درويش ال على

الشارقة

142

عبدالعزيز موسى محمد حسين المازمى

الشارقة

143

عبدالله خلفان حمد بن سرحان الغفلى

الشارقة

144

عبدالله عبدالرحمن يوسف على بن سلطان

الشارقة

145

عبدالله مبارك ثانى بوثانى العطاى

الشارقة

146

عبدالله محمد ابراهيم البقيش الرئيسى

الشارقة

147

عبدالله محمد محمد على المعينى

الشارقة

148

عبيد اسحاق عبدالله اسماعيل المازمى

الشارقة

149

عبيد محمد على الخيال

الشارقة

150

على حسن الحجى حسن الاميرى

الشارقة

151

على ناصر محمد الغيلانى الجنيبى

الشارقة

152

علياء حسن يحيى احمد الياسى

الشارقة

153

علياء عبدالرحمن محمد عبدالله النقبى

الشارقة

154

عمر سعيد احمد بن خادم المنصورى

الشارقة

155

عيسى عبدالرحيم محمد محمود الزرعونى

الشارقة

156

غانم محمد سعيد محمد المهيرى

الشارقة

157

فاطمه محمد مهنا ماجد النعيمى

الشارقة

158

فهد بدر على محمد الحوسنى

الشارقة

159

كريمه حسن محمد المعينى

الشارقة

160

ماجد جاسم محمد احمد المهيرى

الشارقة

161

ماجد راشد ماجد الخضر الشامسى

الشارقة

162

ماجده عبدالرحيم اسماعيل دورابى الزرعونى

الشارقة

163

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى

الشارقة

164

محمد احمد ابراهيم محمد الملا

الشارقة

165

محمد احمد عبيد ليواد الزعابى

الشارقة

166

محمد جمعه حمد محمد المشغونى

الشارقة
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