"العليا لانتخابات استشاري الشارقة" تعتمد القائمة النهائية للانتخابات

أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تكثيف الجهود ومواصلة اللجنة مهامها بأفضل المعايير للإيفاء بمراحل العملية الانتخابية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي عقد اليوم الاثنين في مكتب سمو الحاكم برئاسة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار ، وأعضاء اللجنة: قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء راشد سلطان بن طليعة ، وأمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد سعيد الجروان ، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، ومدير مكتب الشارقة الرقمية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي ، ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل.

واطلعت اللجنة على طلبات المرشحين الواردة من لجان الدوائر الانتخابية التسعة المعتمدة، وتم اعتماد القائمة النهائية و عددهم 193 مرشحاً.

وجرى مناقشة آلية سير مراحل العملية الانتخابية والمستجدات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبدأت باكورة مراحل العملية الانتخابية بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي على أن تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، بينما تواصل العملية الانتخابية مراحلها وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية للفائزين يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر من العام الجاري.

واستعرضت اللجنة الأنظمة الذكية المدعمة بوسائل الحماية لضمان سير العملية بسهولة ويسر وبكل مصداقية وشفافية، والمقترحات الخاصة بنظام التصويت عن بعد والتصويت الحضوري في المراكز المعتمدة ضمن الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.

وأتاحت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظام الهجين باعتماده الكترونياً وحضورياً في التسجيل والتصويت، إذ يتم الكترونياً باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS” عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE وحضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة.

وناقشت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، آلية سير الخطط التنفيذية للعملية الانتخابية، ومتابعة فرق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستجدات الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية.

وتشترط آلية التسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني الإمارة ولا يقل عمره عن 21 عاماً – أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك- كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية المعتمدة.

وتنشر "الإمارات اليوم"، القائمة النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على النحو التالي:

الاسم الدائرة الانتخابية رقم الترشح ابراهيم حسن جمعه على المازمى الشارقة 100 ابراهيم راشد محمد بيات السويدى الشارقة 101 احمد حسن على ابراهيم بيشوه الشارقة 102 احمد عبدالعزيز محمد النومان الشامسى الشارقة 103 احمد عبدالله احمد عبدالله ال على الشارقة 104 احمد عبيد احمد البح الشارقة 105 احمد ناصر سيف المدفع الحارثى الشارقة 106 اسماعيل كامل اسماعيل ابراهيم البريمى الشارقة 107 امل محمد خير يوسف الزرع الشارقة 108 ثانى هزيم سالم هزيم السويدى الشارقة 109 جمعه بلال فرج جمعه السويدى الشارقة 110 حسن على حسن احمد الهولى الشارقة 111 حسن مال الله خلفان خلف الحمادى الشارقة 112 حمد محمد على محمد الكربى الشارقة 113 حميد عبدالرحمن محمد عبدالله السويدى الشارقة 114 حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلى الشارقة 115 حوريه عبدالرحمن عبدالله الهاجرى الشارقة 116 خالد عبدالله احمد ال حسين الحمادى الشارقة 117 خالد على صالح الملا الياسى الشارقة 118 خالد محمد غلوم عبدالله روبارى الشارقة 119 خلفان سعيد خلفان الكندى الشارقة 120 راشد صالح يوسف احمد الحمادى الشارقة 121 راشد عبيد سيف جبران السويدى الشارقة 122 راشد هلال سعيد على السويدى الشارقة 123 سالم صالح على غانم الكربى الشارقة 124 سالم فايز خميس فايز الكعبى الشارقة 125 سعود عبيد يوسف حرمول الشامسى الشارقة 126 سعيد احمد محمد بن بلله الانصارى الشارقة 127 سعيد سلمان سليمان عبدالله العامرى الشارقة 128 سعيد على محمد العاجل الشحى الشارقة 129 سعيد محمد مبارك بن ضيخان الكتبى الشارقة 130 سلطان سعيد سلطان دلموك السويدى الشارقة 131 سلطان عبدالله حسن عبدالله العبيدلى الشارقة 132 سلطان ماجد عبدالله ابوشليبى الشرفاء الشارقة 133 سهيل مطر سالم سالم المهيرى الشارقة 134 عائشه احمد عبيد المؤذن الشارقة 135 عائشه سالم احمد بن سمنوه الشارقة 136 عائشه عيسى راشد سيفان العبدولى الشارقة 137 عادل خليفه جاسم الدوخى السنانى الشارقة 138 عامر محمد احمد على الزرعونى الشارقة 139 عامر محمد صالح لزمل الكربى الشارقة 140 عبدالرحمن سعيد سلطان بن شاهين السويدى الشارقة 141 عبدالرحمن على عبدالله بن درويش ال على الشارقة 142 عبدالعزيز موسى محمد حسين المازمى الشارقة 143 عبدالله خلفان حمد بن سرحان الغفلى الشارقة 144 عبدالله عبدالرحمن يوسف على بن سلطان الشارقة 145 عبدالله مبارك ثانى بوثانى العطاى الشارقة 146 عبدالله محمد ابراهيم البقيش الرئيسى الشارقة 147 عبدالله محمد محمد على المعينى الشارقة 148 عبيد اسحاق عبدالله اسماعيل المازمى الشارقة 149 عبيد محمد على الخيال الشارقة 150 على حسن الحجى حسن الاميرى الشارقة 151 على ناصر محمد الغيلانى الجنيبى الشارقة 152 علياء حسن يحيى احمد الياسى الشارقة 153 علياء عبدالرحمن محمد عبدالله النقبى الشارقة 154 عمر سعيد احمد بن خادم المنصورى الشارقة 155 عيسى عبدالرحيم محمد محمود الزرعونى الشارقة 156 غانم محمد سعيد محمد المهيرى الشارقة 157 فاطمه محمد مهنا ماجد النعيمى الشارقة 158 فهد بدر على محمد الحوسنى الشارقة 159 كريمه حسن محمد المعينى الشارقة 160 ماجد جاسم محمد احمد المهيرى الشارقة 161 ماجد راشد ماجد الخضر الشامسى الشارقة 162 ماجده عبدالرحيم اسماعيل دورابى الزرعونى الشارقة 163 محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادى الشارقة 164 محمد احمد ابراهيم محمد الملا الشارقة 165 محمد احمد عبيد ليواد الزعابى الشارقة 166 محمد جمعه حمد محمد المشغونى الشارقة

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