«دبي للقرآن» تشارك بـ 152 عنواناً في «الشارقة للكتاب»

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والتي تستمر من الأول إلى 12 من نوفمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تحت شعار «نتحدث كتباً».

وتطرح الجائزة في المعرض أكثر من 152 عنواناً، منها 15 إصداراً جديداً تعرض للمرة الأولى، وهي: كتاب «حاشية ابن رسلان على الشفا للقاضي عياض»، وكتاب «الغريبين» (غريبي القرآن والحديث) في 10 مجلدات، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، وكتاب «تذكرة الحافظ لتراجم القراء السبعة واجتماعهم واتفاقهم في حروف الاختلاف» للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وكتاب «التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات»، للإمام أبي محمد عبدالسلام بن علي بن عمر الزواوي، وكتاب «الاتفاق والتفريد ونقل أهل الأداء والتجريد في علم القراءات»، للإمام أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، و كتاب «عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة»، للمعدّل، وكتاب «الأربعون الخطيرة في عقوبات على أعمال اتقاءاتها يسيرة» للدكتور عيادة أيوب الكبيسي، وكتاب «فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد»، للملا علي القاري، وكتاب «سورة الفاتحة - دلالات لتراكيب نحوية»، للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب «ضبط المصحف بين إبداع السلف واتباع الخلف» للدكتور الجيلي علي أحمد بلال، وكتاب «التعبير القرآني - تحليل لموضوعات لغوية» للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب «معين المقرئ النّحرير على معرفة ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسير»، للبلبيسي، وكتاب «مختصر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن»، لبحرق، وكتاب «مدخل إلى علوم الحديث» للدكتور قاسم علي سعد، وكتاب «تأملات في سورة الفاتحة وترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية» للدكتور شهاب محمد غانم الهاشمي.

وقال مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، إن الجائزة تشارك في هذه الدورة بجناح كبير يضم عدداً كبيراً من الإصدارات المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة ضمن سلسلة إصداراتها في مجالات الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة والسيرة النبويّة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والدراسات الفقهيّة وسلسلة الثقافة الإسلاميّة والتراجم والأعلام.