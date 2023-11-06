مذكرة تفاهم للوقاية من الإعاقات على المستويين المحلي والدولي

أبرمت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» مذكرة تفاهم مع «مركز فقيه للإخصاب»، بهدف إحراز تقدم كبير في مجال الوقاية من الإعاقات والتشوّهات الخلقية وتحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل كبيرعلى المستويين المحلي والدولي، والتعاون في تطويرالمواد والبرامج التعليمية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تركز على أصحاب الهمم.

وتقضي مذكرة التفاهم بالمشاركة المشتركة في ورش العمل، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الإخصاب للأشخاص من تلك الفئات، إضافة إلى التعاون مع منظمة خارجية تركز على أبحاث التوحد، على أن يقدم المركز خدمات تسلسل الإكسوم الكامل (WES) المجاني لمجموعة محددة من الأطفال المصابين بالتوحد والمسجلين في المؤسسة، مع الالتزام بالمشاركة في المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين، ما يسهم بشكل أكبر في تقدم المعرفة في هذا المجال.

وبموجب مذكرة التفاهم تدعم «مؤسسة زايد العليا» وتشجع أصحاب الهمم وأسرهم في الوصول إلى خدمات التلقيح الاصطناعي عند الحاجة، وتساعد «مركز فقيه للإخصاب» في عقد ورش عمل تعريفية ببرنامج الاختبارات الجينية الإنجابي، بالتنسيق مع فريق المركز للمشاركة الفاعلة في المشروع.

بينما يضمن المركز حصول المرضى أصحاب الهمم على فرص متساوية للعلاج، وسيتم استكشاف خيارات بديلة وإجراءات استئناف لمساعدة غير المواطنين منهم أو غير المغطى ضمن تأمينهم الصحي.

وسيقدم المركز خدمة استشارة مجانية لأصحاب الهمم ومساعدتهم في الحصول على تقرير لتقديمه لمساعدة مالية في مراكز المساعدات والخدمات للعلاج، على أن يُقيّم المرشحين لتقنيات المساعدة على الإنجاب بطريقة شاملة، من خلال نهج متعدد التخصصات.

وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، أن المؤسسة تسعى للاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في عصرالابتكار، واتباع الأساليب العلمية في تقديم خدماتها المختلفة وبرامج الرعاية والتأهيل والجلسات العلاجية لمختلف فئات أصحاب الهمم.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فقيه» والمديرالطبي في «مركز فقيه للإخصاب»، الدكتور مايكل فقيه: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية التي ترتكزعلى تسخير إمكاناتنا العلمية والبشرية لخدمة المجتمع الإماراتي والعمل من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، فإن هذه المذكرة ستكون بداية التعاون بين (مركز فقيه للإخصاب) و(مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم)، ونتطلع لمزيد من التعاون معها ومع مؤسسات أخرى في دولة الإمارات لبناء مجتمع أفضل من الناحية الصحية والجسدية».