نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر سابقاً، مقطع فيديو بمناسبة يوم العلم، وعلق سموه قائلاً "رمز اتحادنا .. راية مجدنا .. علم دولتنا .. علم الإمارات العربية المتحدة".

محمد بن راشد: رمز اتحادنا.. راية مجدنا.. علم دولتنا.. علم الإمارات العربية المتحدة https://t.co/h029xLWQJS | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2023