سلطان النيادي: اللقاء بقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دائمًا استثنائي

قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، اللقاء بقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دائمًا استثنائي.. تشرفت أن أقدم لكم سيدي صورًا لدولة الإمارات كنت قد التقطتها خلال مهمتي في الفضاء. معكم لا مستحيل أمام طموحات أبناء الإمارات.. وبقيادتكم سنواصل درب الاستكشاف