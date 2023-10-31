450 مليون مستخدم للمواصلات العامة في دبي خلال 8 أشهر

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن ارتفاع نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 20.61% العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد الركاب بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 450 مليون راكب، مقارنة بنحو 401 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 12%.

واستحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بواقع 167 مليون راكب، تليه مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بقرابة 130 مليون راكب، بينما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة قرابة 111 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 11 مليون راكب، وترام دبي خمسة ملايين و600 ألف راكب، أما وسائل التنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني، والتأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، فقد نقلت قرابة 26 مليون راكب.

إلى ذلك، تحتفل الهيئة غداً، بالذكرى السنوية الـ18 لتأسيسها، والدورة الـ14، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تقام تحت شعار «الرياضة في طريقك»، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 20.61% عام 2022.

وقال: «بلغ عدد ركاب مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب) عام 2022، قرابة 621.4 مليون راكب، بمعدل مليون و700 ألف راكب يومياً، بينما بلغ عدد الركاب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 450 مليون راكب، مقارنة بنحو 401 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2022)، بزيادة قدرها 12%، واستحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بواقع 167 مليون راكب، تليه مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بقرابة 130 مليون راكب، بينما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة قرابة 111 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 11 مليون راكب، ونقل ترام دبي خمسة ملايين و600 ألف راكب، أما وسائل التنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني، والتأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، فقد نقلت قرابة 26 مليون راكب».

وأكد أنه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنجزت الهيئة، حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 146 مليار درهم، أهمها مترو دبي، أطول نظام مترو في العالم دون سائق، بطول 89.3 كيلومتراً، وترام دبي بطول قرابة 11 كيلومتراً، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة (يورو 6)، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري، تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي».

وأشار الطاير إلى أن ذلك يأتي إلى جانب تنفيذ شبكة واسعة من الطرق والجسور التي تسهم في سرعة وصول وسائل المواصلات المختلفة لوجهاتها النهائية، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرباً - كيلومتر عام 2006، إلى 18 ألفاً و768 مسرباً - كيلومتر عام 2022، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 988 جسراً ونفقاً بنهاية العام الماضي، وكذلك تضاعف عدد جسور وأنفاق المشاة أكثر من أربعة أضعاف، حيث ارتفع العدد من 26 جسراً ونفقاً للمشاة إلى 122 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من تسعة كيلومترات عام 2006 إلى 543 كيلومتراً عام 2022، وسترتفع إلى 833 كيلومتراً عام 2026.

من جانبه، أفاد مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري لـ«الإمارات اليوم»، بأن إجمالي عدد مستخدمي المواصلات العامة في الإمارة هذا العام وصل إلى 2.1 مليون شخص يومياً، فيما بلغ عدد مستخدمي الحافلات نحو 158 مليون راكب سنوياً.

وانتهت الهيئة في وقت سابق من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن»، حيث سيشهد العام الجاري تشغيل خمس مركبات كروز ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

وبلغت نسبة التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها الهيئة 100%، وبلغ عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 814 مليون معاملة، مقارنة بـ676 مليون معاملة عام 2021، وحجم الإيرادات بنحو 3.1 مليارات درهم، بنسبة نمو 10% على العام الماضي.

وتجاوزت أعداد المعاملات التي جرت عبر التطبيقات الذكية خلال النصف الأول من عام 2023، ثلاثة ملايين معاملة، بارتفاع 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

• «الطاير»: زيادة عدد جسور وأنفاق المركبات إلى 988 العام الماضي.. و100% نسبة التحول في الخدمات الرقمية.

• «طرق دبي» تحتفل بالذكرى الـ18 لتأسيسها، والدورة الـ14 ليوم المواصلات العامة.