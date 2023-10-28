«إقامة دبي» تتيح تقديم المعاملات من أي مكان

أعلن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن المبادرة التي أطلقتها «إقامة دبي»، تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في دبي فيستيفال ستي، ستكون شهرية في مختلف مناطق إمارة دبي، وخدمة استباقية تتيح للمتعاملين التقديم على أي خدمة في المنصة مباشرة.

جاء ذلك خلال زيارته منصّة حملة «من أجلكم نحن هُنا»، التي استهدفت التعريف بأهم الخدمات التي تُقدّمها للمتعاملين في إمارة دبي. وقدّمت الكوادر الوظيفية القائمة على المنصّة عرضاً عن الخدمات التي يقدمونها، وتضمنت التطبيق الذكي، والموقع الإلكترونيّ، والتأشيرة السياحية، والهوية المؤسسية، والإقامة الذهبية، وخدمة إذن دخول مُرافقي ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصّة جوازات الأطفال.

وأكد المري استمرارية الجُهود في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تعزيز وعيهم واطلاعهم على أعلى معايير الخدمات وآليات الحصول عليها، وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن مبادرة «نحن نأتي إليكم» تهدف إلى ضمان وصولهم إلى جميع الخدمات بسرعة وسهولة، لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق السعادة لهم.

وأشار إلى أن الحملة تعتبر خدمة استباقية للتسهيل على المتعاملين، والوصول إليهم، والإجابة عن استفساراتهم.

وقدّمت «إقامة دبي» خلال الحملة تجربة مُمتعة وتفاعلية للأطفال، حيث استقبلت الشخصيات الكرتونية (سالم وسلامة) الأطفال بكُل ودّ، كما وفّرت لهم حزمة متنوعة من والأنشطة الترفيهية التي تضمنت الرسم، والتقاط الصور التذكارية مع الشخصيات الكرتونية. يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيشها دبي، وضمن مساعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي نحو قيادة التحوّل الرقمي والذكي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الحُلول الذكية والتكنولوجيا المتطورة، لتحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات بما يليق بمكانة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

• «من أجلكم نحن هنا» مبادرة شهرية في مختلف مناطق الإمارة.