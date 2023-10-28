إيلون ماسك للمدون الإماراتي حمد الماجدي: سندعم منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت الفضائي

رد إيلون ماسك، مالك شركة «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء، ومنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على طلب للمدون الإماراتي حمد الماجدي، بأنه سيزود قطاع غزة بخدمات الإنترنت الفضائي من خلال أقمار ستارلينك الصناعية التي تديرها شركته.

وفي وقت سابق، قال حمد الماجدي على منصة "إكس": "لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرق تقود الجهود الإنسانية في غزة، فقدت جميعها الاتصال بالعالم الخارجي، من ضمنها فرق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديره أخيم شتاينر. وهناك أيضاً فريق من متطوعي الأمم المتحدة ومديره التنفيذي تويلي كوربانوف. بالإضافة إلى فرق متعددة تابعة لليونيسيف تعمل في غزة".

وأضاف: "سيكون هؤلاء سعداء جداً إذا اعتبرت أن رسالتي هذه بمثابة طلب رسمي يتقدمون به نيابة عن فرق الأمم المتحدة الأخرى لتأمين محطات واتصالات ستارلينك".

ورد إيلون ماسك على رسالة حمد قائلاً: "سوف ندعم فرق الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً".

وقبيل رده على رسالة حمد، رد إيلون ماسك أيضاً على تغريدة أخرى قائلاً إن "ستارلينك" ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة.

وعقب رد إيلون ماسك، نشر المدون الإماراتي حمد، تغريدة جديدة قال فيها: "شكراً لكم جميعا على كلماتكم الطيبة وأتمنى أن أستمر عند حسن ظنكم، هالتغريدة هي مجرد واحدة من آلاف التغريدات اللي انكتبت بمختلف اللغات من مغردين من جميع أنحاء العالم رغبة في مساعدة المستضعفين في غزة بإيصالهم بالإنترنت، قد يكون منها فائدة ويستطيع إيلون مساعدتهم، وقد تقوم إسرائيل بمنعه من إرسال أجهزة Starlink التي ستحتاج كهرباء على كل حال وهي غير متوفرة حاليا في غزة".

وأضاف: "لكن المهم هو أن كل صوت يفرق و كل منصة تفرق و لا يهم إيلون أو غيره يردون على من، المهم إيصال الفكرة بشكل محترم و بلا إساءة لعل و عسى يتم سماعها، وأسأل الله أن يقدرنا و إياكم على فعل الخير".