محمد بن راشد يدعو أبناء الوطن والوزارات والمؤسسات للمشاركة في يوم العلم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كل الوزارات والمؤسسات في الدولة إلى رفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر 10:00 صباحاً في وقت واحد، كما دعا سموه، كل أبناء الوطن إلى المشاركة في هذه المناسبة.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر.. نحتفي براية الوطن.. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد».

وأضاف سموه: «ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.. مناسبة نعبّر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا».