حمدان بن محمد: فخور بالأخ عمر العلماء لاختياره عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها .. كل التوفيق لجميع أبناء الإمارات في مهامهم الدولية.