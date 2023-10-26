"طرق دبي": صيانة 68 ألف لوحة مرورية وإرشادية في الإمارة خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ أعمال صيانة لـ 67816 لوحة مرورية وإرشادية في دبي، وذلك خلال 6 أشهر من عام 2023، وتضمنت تلك الأعمال عمليات صيانة وقائية وأخرى تصحيحية، وبلغ عدد اللوحات في أعمال الصيانة الوقائية 57151 لوحة، فيما شكلت أعمال الصيانة التصحيحية 10665 لوحة مرورية وإرشادية في مختلف أرجاء دبي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة اللوحات عبر التأكد من جودتها وسلامتها وزيادة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، وهو ما يضمن وضوح رؤية المعلومات والارشادات على اللوحات، وبالتالي سلاسة حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق، مما يجسد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله يوسف آل علي: "نفذت الهيئة أعمال الصيانة على 67816 لوحة من إجمالي 206,697 لوحة مرورية وإرشادية موزعة في سائر أنحاء إمارة دبي، وجرى تنفيذ نحو 90% من أعمال الصيانة ضمن خطط الهيئة المجدولة بشكل سنوي، فيما تمت أعمال الصيانة الأخرى من خلال بلاغات المفتشتين الميدانيين، والملاحظات المستلمة من قبل مركز الاتصال التابع للهيئة والتطبيق الذكي مدينتي، إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية".

وأضاف آل علي: "شملت أعمال الصيانة الوقائية عدداً من الإجراءات، أهمها: استبدال اللوحات الباهتة، وصبغ أعمدة اللوحات، وتنظيف اللوحات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى زيادة العمر التشغيلي للوحات، فيما شملت أعمال الصيانة استبدال اللوحات المرورية والارشادية التالفة، نتيجة الحوادث المرورية أو العوامل الجوية، إلى جانب السلوكيات الفردية للأشخاص التي قد تتسبب في إتلاف اللوحات".

وأضاف آل علي: "تمركزت أعمال صيانة اللوحات في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وهي: شارع الشيخ زايد، شارع محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع الإمارات إلى جانب تغطية عدد من المناطق، أهمها: جبل علي، والبرشاء، والورقاء، وند الشبا، والسبخة، ومنطقة الراس، وغيرها من المناطق بإمارة دبي، وستشمل المرحلة المقبلة تغطية كافة المواقع على مستوى الإمارة بنهاية عام 2023".