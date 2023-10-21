"الشارقة للضمان الاجتماعي": حساب مدة الاشتراك للمؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها

أفاد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى المدد المضمومة، وهذه المدد تمثل إحدى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 5 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وأوضح الصندوق أن مدة الاشتراك تعني كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل ويؤدى عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص والتي تساهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، والمدد المضمومة، وجميعها تساهم في زيادة حساب المعاش، مما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات بعد انتهاء فترة الخدمة.

وذكر الصندوق أن هذا التوضيح يأتي في إطار جهود صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في بيان وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين بالصندوق، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم وواجباتهم.