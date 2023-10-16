مكتوم بن محمد: عبر رؤية القيادة الرشيدة وبالتعاون مع شراكاتنا الدولية نسعى لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، حضرت مع أخي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيّان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واطّلعنا على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته.

وأضاف سموه قائلاً "استضافة الدولة للمنتدى تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإمارات وقدرتها على تهيئة الظروف الداعمة لمسيرة التعاون الاقتصادي العالمي بما يوحّد الجهود لتخطي تحديات الاستثمار العابرة للحدود، وتعزيز حركة الاستثمار العالمية، وبناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها، بما يخدم مستقبل التنمية الاقتصادية برؤية مستشرفة للمستقبل".

وتابع سموه قائلاً "عبر رؤية القيادة الرشيدة وبالتعاون مع شراكاتنا الدولية نسعى لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي نبلغ معه مستويات أعلى من الازدهار والرخاء لمختلف المجتمعات حول العالم".