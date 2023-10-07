الكويتي: آلية تشفير وتدقيق لحماية بيانات الناخبين.. ومنظومة متكاملة لرصد أي هجمات سيبرانية

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور محمد حمد الكويتي أنه حماية لبيانات الناخبين المشاركين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تم وضع آليات تشفير وتدقيق.

وقال الكويتي لـ "الإمارات اليوم" خلال تفقده مركز التصويت في إمارة عجمان إن مجلس الأمن السيبراني وضع منظومة متكاملة لرصد أي هجمات سيبرانية.

وأضاف أن أي نظام جديد يواجه تحديات فنية، مؤكداً أن الإمارات من الدول المتقدمة في الأمن السيبراني.