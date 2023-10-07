ترخيص 78 جمعية أهلية في أبوظبي

أصدرت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي 78 رخصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام منذ بدء الترخيص مطلع عام 2022، بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مزاولة عملياتها وتقديم خدماتها بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم، والمشاركة في تعزيز العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

وأكدت الدائرة أتمتة خمس خدمات للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وإطلاقها عبر منصة «تم» الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتمكين المتعاملين كافة من الاستفادة من الخدمات بيسر وسهولة، مشيرة إلى حرصها على تسخير وتعزيز الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات يسهل الوصول إليها من قبل المتعاملين، وذات مستوى عال لمختلف فئات المجتمع. وأشارت الدائرة، إلى أن الخدمات التي تمت أتمتتها تشمل طلب إصدار رخصة، وطلب إصدار كتاب عدم ممانعة لفتح حساب بنكي، وطلب إصدار كتاب عدم ممانعة لتعديل المخولين بالتوقيع على الحساب البنكي، وطلب إصدار رسالة لمن يهمه الأمر لإقرار حالة هذه الجمعيات والمؤسسات، وخدمة طلب إصدار كتاب عدم ممانعة لمشاركة أحد أعضاء هذه الجهات في مؤتمر خارج الدولة.