رئيس الدولة: الإمارات تحرص على ترسيخ جسور التعاون مع دول العالم

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، بالسفراء الجدد، معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم، بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.

فقد تسلّم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من سفير دولة قطر الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية مارتينا سترونغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لوسي بيرغر، وسفير أنتيغوا وباربودا غابريت بوتساني، وسفيرة جمهورية لاتفيا دانا غولدفينشا، وسفير مملكة النرويج أولاف ميكلابست، وسفيرة جمهورية قبرص ميروبي كريستوفي، وسفير الجمهورية التشيكية جوزيف كوتسكي، وسفير جمهورية ألبانيا ريدي كورتيزي، وسفير جزر الباهامس طوني جودي، وسفير نيبال تيج بهادور، وسفير المجر كاروي باناش.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر.

• محمد بن زايد تمنى للسفراء الجدد التوفيق في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات ودولهم.