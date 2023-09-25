طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بين 15 و25 وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد في الساعة 20:31، والجزر في الساعة 04:55.

وتوقع أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول في الساعة 17:32، والمد الثاني في الساعة 07:30، والجزر الأول في 12:29، والجزر الثاني في الساعة 00:21.