%58 من الشباب العربي يؤيدون مقاطعة العلامات التجارية الضارة بالبيئة

أكد 58% من الشباب العربي تأييدهم مقاطعة العلامات التجارية التي تلحق ضرراً بالبيئة. وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلثي (65%) الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها دول شمال إفريقيا (58%)، ومن ثم دول شرق المتوسط (51%)، فيما عبّر 66% من الشباب عن أنهم قلقون جداً وتزايدت مخاوفهم بشأن تأثير التغير المناخي في حياتهم اليومية. وأظهر استطلاع رأي الشباب العربي الذي أصدرته شركة «أصداء بي سي دبليو»، أن 71% من المشاركين في الاستطلاع هذا العام رأوا أن الاحتباس الحراري بات يؤثر في حياتهم. وترتفع هذه النسبة إلى 76% في دول شمال إفريقيا، وإلى 74% في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصل إلى نحو الثلثين (63%) في دول شرق المتوسط، فيما يعتقد أغلبية الشباب العربي (87%) أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56%) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافاً شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي. وانقسم الشباب حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال 49% إنه يجب على الأفراد تغيير أساليب حياتهم، بينما يعتقد 47% أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة.