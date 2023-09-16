850 مواطناً باحثاً عن عمل سجلوا في «رأس الخيمة للوظائف»

استضاف معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، الذي تقيمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، 60 شركة بارزة من القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين الباحثين عن عمل.

ويهدف المعرض إلى توظيف المواطنين الموهوبين ذوي المؤهلات في القطاع الخاص، وتلبية احتياجات سوق العمل، ووجه المعرض دعوات إلى أكثر من 850 مواطناً إماراتياً باحثاً عن عمل لاغتنام الفرصة للتواصل مع أصحاب العمل المحتملين، واكتساب رؤى حول مختلف الصناعات، واستكشاف سبل النمو الوظيفي.

ونفذ المعرض سلسلة ورش عمل لتعزيز مهارات الباحثين عن عمل، وتقديم رؤى لهم حول طريقة كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الوظيفية، وسبل التقدم الوظيفي، حيث أدار الورش مجموعة من الخبراء قدموا إرشادات قيمة للباحثين عن عمل، تمحورت حول مبادرات التوظيف والتدريب المهني في رأس الخيمة، وتسليط الضوء على دور برنامج «نافس» في تمكين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على وظائف في القطاع الخاص.

وقالت مسؤولة التوطين في الشركة الوطنية للمواد الغذائية، عائشة الوهابي، إن الشركة تدعو المواطنين أصحاب المواهب إلى الانضمام إلى فريق عملها، حيث يسعى معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني لتعزيز بيئة عمل داعمة وديناميكية، تدفع الباحثين عن عمل للإنجاز والتطور الشخصي.