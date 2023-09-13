متابعة مستمرة للحملات الانتخابية لمرشحي أبوظبي

أكد رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، سيف علي القبيسي، أهمية التزام مرشحي الانتخابات بأحكام التعليمات التنفيذية التي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وأسهمت اللجنة بالتوعية حولها لاسيما التعليمات المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية للمرشحين.

وشدد القبيسي على أن اللجنة تعمل على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، للرصد والتوجيه، فضلاً عن إرسال اللجنة دورياً رسائل نصية توعية للمرشحين، وحثهم على ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب، والتأكد من التعليمات والضوابط المدرجة فيه، والعمل وفق الشروط المحددة التي تنظم عمل الحملات والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجنة أبوظبي، إضافة إلى مراعاة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبلديات المعنية في كل مدن الإمارة، مشيراً إلى أهمية التقيد بالتعليمات.