محمد بن راشد: عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات وقلوبنا معهم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.. وقلوبنا معهم .. ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم .. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء .. وأدام أمنهم وسلامتهم .. وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت.