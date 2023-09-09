"دبي للقرآن" تستعد للدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

أنهت لجان جائزة دبي الدولية للقران الكريم استعداداتها لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقران الكريم للإناث في دورتها السابعة التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري، على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بان الجائزة بدأت فور انتهاء الدورة الماضية بمخاطبة أكثر من 120 دولة وجالية حول العالم للمشاركة في هذه الدورة التي يتوقع ان تشهد مشاركة واسعة وكبيرة وذلك بعد النجاح الذي صاحب الدورات السابقة والسمعة الطيبة والمتميزة لهذه المسابقة باعتبارها واحدة من أفضل المسابقات القرآنية الدولية للإناث على مستوى المنطقة والعالم، وتحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ام الإمارات حيث عرف العالم إسهامات سموها البارزة في جميع المجالات.

وأوضح أن شروط المشاركة في هذه المسابقة كما هي في الاعوام السابقة ومنها ان لا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاما وان تكون حافظة للقران الكريم كاملا مع التجويد.

وذكر بوملحه أن لجان الجائزة في عمل دائم ومتابعة مستمرة وذلك من خلال التواصل مع ممثلي الدول لضمان الترشيح قبل وقت كافٍ، كما جرى التنسيق مع شركاء الجائزة كندوة الثقافة والعلوم بشان حجز قاعة الندوة لتقام عليه فعاليات المسابقة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وكذلك مع هيئة الطرق والمواصلات بشان توفير المواصلات الخاصة بتنقلات المتسابقين وبلدية دبي فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ الديكورات الخاصة بمسرح المسابقة كما تم التنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام بشان النقل التلفزيوني عبر قناة نور دبي الفضائية وكذلك ستقوم الجائزة بالنقل المباشر للفعاليات على قناة الجائزة على منصة "يوتيوب" كما جرى التواصل مع عدد من الدوائر الأخرى بشان الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن وحدة المسابقات قامت خلال الفترة الماضية بالانتهاء من وضع الأسئلة التي ستوجه للمتسابقات وكذلك إدارة تقنية المعلومات قامت بتحديث وتطوير نظام التحكيم الإلكتروني.

وأضاف بوملحه بان الجائزة قد انتهت من عملية اختيار لجنة التحكيم الدولية من عدد من المشايخ المتميزين من أصحاب الخبرة في تحكيم المسابقات الدولية الحاصلين على إجازات عليا في القراءات المتعارف عليها.

وعبر بوملحه عن شكره وتقديره للمساندة والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما يقدمه من دعم بسخاء لجميع الفعاليات والمسابقات التي تنظمها الجائزة على مدار العام ولمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية بشكل خاص وذلك لما تحمله من اسم عزيز على شعب الإمارات وشعوب العالم وهى أم الإمارات، كما تقدم بوملحه بشكره وتقديره وإشادته بأعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين لما يقدمونه من جهد متميز ومتواصل لإنجاح هذه المسابقة ولجميع الفعاليات التي تقام على مدار العام.