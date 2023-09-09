محمد بن راشد يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التعازي للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية.

وقال سموه في تغريدة له اليوم على حساب سموه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) : (خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال .. نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان ).