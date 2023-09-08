شرطة دبي تضبط فتيات يستعرضن بالدراجات النارية

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي فتيات تلاعبن بلوحات أرقام دراجات نارية، بهدف الاستعراض بها في عدد من شوارع الإمارة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الفرق الضبطية التابعة لمرور دبي تمكنت من ضبط الفتيات بعد انتشار مقطع فيديو لهن في مواقع التواصل الاجتماعي، وهن يقدن الدراجات النارية في شوارع الإمارة بتهور، وبطريقة استعراضية، ويأتين أفعالاً بهلوانية خطرة، كالوقوف على الدراجة والقيادة دون الإمساك بمقودها، وكذلك القيادة بعجلة واحدة، مهددات بهذا السلوك سلامتهن وسلامة مستخدمي الطريق بالخطر.

كما أن إحداهن تلاعبت بأرقام الدراجة عن طريق طيّها تحت المقعد، ظناً منها أنها ستتهرب من المساءلة القانونية، بفعلتها هذه.

وتابع أنه بعد البحث والتحري، تم التعرف إلى السائقات واستدعاؤهن إلى الإدارة العامة للمرور، حيث اعترفن بارتكابهن تلك الأفعال في أوقات ومناسبات مختلفة، ومن ثم تم حجز الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

وأضاف أن شرطة دبي حجزت الدراجات وحررت مخالفات عدة، شملت قيادة مركبة بطريقة تعرِّض حياة السائق، أو حياة الآخرين، أو سلامتهم، أو أمنهم، للخطر، وتبلغ غرامتها - حسب القانوني الاتحادي 2000 درهم و23 نقطة مرورية سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، إضافة إلى تطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50 ألف درهم.

وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901. وحذّر السائقين المتهورين، خصوصاً هواة قيادة الدراجات النارية، من تبعات التصرفات المتهورة، التي تشمل الإيقاف وحجز الدراجة والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتج عنها وفيات أو إصابات بالغة.