صورة سلطان النيادي تزيّن شوارع نيودلهي

في تكريم لدولة الإمارات، ظهرت لوحات إعلانية لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في جميع أنحاء نيودلهي، بينما تستعد لاستضافة القمة 18 لمجموعة الـ20، حيث تعد هذه اللوحات الكبيرة بمثابة تذكير بالتعاون الدولي الذي يواصل دفع عجلة التقدم في المساعي العلمية.

وعاد النيادي إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري، بعد استكمال «أطول مهمة فضائية عربية» على متن محطة الفضاء الدولية.

كما أصبح أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء.

وشكلت مهمة النيادي الناجحة علامة فارقة في برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى تقديم إسهامات كبيرة في استكشاف الفضاء والعلوم، ويتزامن توقيت هذه اللوحات أيضاً مع الإنجاز الذي حققته الهند في استكشاف الفضاء، من خلال مهمة تشاندرايان 3، التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، والتي قامت بهبوط ناجح على سطح القمر أخيراً.

وجذبت الحملة المرئية التي تظهر رائد الفضاء الشهير ببدلته الفضائية، انتباه سكان المدينة والوفود على حدٍّ سواء.

وقمة مجموعة الـ20 هي تجمّع سنوي لقادة العالم الأكثر نفوذاً، بما في ذلك رؤساء الدول وممثلو الاقتصادات الرائدة، ويناقش حدث هذا العام القضايا الحاسمة مثل التعاون الاقتصادي وتغير المناخ وما إلى ذلك.

واختارت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاحتفال بإنجازات النيادي من خلال هذه اللوحات الإعلانية في مواقع بارزة في قلب المدينة.

وعبّرت برجيل القابضة، في بيان لها، عن اعتزازها بمهمة الإمارات الفضائية، واحتفلت بعودة رائد الفضاء مؤكدة في تصريح، «نحن ملتزمون تعزيز العلوم والابتكار والرعاية الصحية، وتتوافق رحلة النيادي تماماً مع هذا الهدف، ونحن فخورون بتكريم إنجازاته التي تعد رمزاً للعلاقة القوية بين دولة الإمارات والهند».