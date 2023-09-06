حمدان بن محمد: خلكم إيجابيين وأبشركم دبي ستتفوق على المدن كلها

نشر الحساب الرسمي للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،مقطع فيديو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قال سموه من خلاله "أنا دائماً أؤمن بفريق العمل.. فريق دبي فريق قوي.. موظفين حكومة دبي أقوياء.. حمدان بن محمد وياكم.. محمد بن راشد ما يقبل بالمركز الأول بس.. يبا يشوف 10 مراكز أولى.. خلكم إيجابيين وأبشركم دبي ستتفوق على المدن كلها".