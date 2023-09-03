«بنك الجينات» يوثق المصادر الوراثية للنباتات المحلية

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أن الربع الأخير من العام الجاري، سيشهد الافتتاح الرسمي لمركز المصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات» حيث تخطت نسبة الإنجاز الكلي لعناصر المشروع في يونيو الماضي ما يقرب من 94%، مشيرة إلى أن المركز سيعمل على توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة.

ويُعد «بنك الجينات» الذي تقوم الهيئة بإنشائه في مدينة العين، المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام نهج يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه النباتات، للمحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارات والمنطقة. ويضم «بنك الجينات» مركزاً متخصصاً في عمليات الجمع والصون طويل الأمد لفترات تصل إلى 100 عام.

كما يضم مختبرات متخصصة بعمليات زراعة الأنسجة النباتية، والحفظ العميق للأجزاء الخضرية والأنسجة بدرجات تصل إلى -196 درجة مئوية، إضافة إلى مختبر متخصص لإجراء عمليات التسلسل الجينومي للنباتات البرية.