شرطة أبوظبي تثقف الطلبة مرورياً  

نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «العودة للمدارس» بمركز بوابة الشرق مول في بني ياس ومركز الفرسان «فرسان مول» في مدينة خليفة، ضمن إطار الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «أبناؤنا أمانة».

وأكد مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة العقيد عبدالله السويدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري للسائقين بتنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة الطلاب خلال نقلهم بالحافلات المدرسية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان عبور الطلبة بأمان، وتجنباً لغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية في حال عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس. وركزت المبادرة على عقد ورشة لتعزيز وعي الأسر بأهمية توفير مقومات السلامة المرورية والبيئة الآمنة لطلبة المدارس، وبرامج توعوية حول سلامة المشاة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبة، وترك مسافة أمان كافية عند الوقوف خلف الحافلات المدرسية.