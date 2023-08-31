تسيير حافلات بين رأس الخيمة ومسندم في عُمان

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تدشين أول رحلة دولية للنقل الجماعي للركاب بالحافلات تربط رأس الخيمة بمحافظة مسندم في سلطنة عمان.

وجاء التدشين بعد توقيع اتفاقية بين الجانبين، بحضور محافظ مسندم إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، ووقعها مدير عام الهيئة المهندس إسماعيل حسن البلوشي.

وتُسيّر الهيئة حافلاتها انطلاقاً من محطة الحافلات في منطقة الظيت الجنوبي، وينتهي مسار الحافلة في ولاية خصب، مروراً بمناطق الرمس وشعم وحرف وقدا ولاية بخا ومنطقة تيبات.