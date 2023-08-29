شرطة دبي تكثف وجودها في محيط المدارس

كثفت شرطة دبي وجودها في محيط المدارس، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» التي تستمر لعامها الخامس على التوالي، محققة نتيجة صفرية في مؤشر وفيات الحوادث المرورية.

وقال مساعد القائد لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغيثي خلال زيارته مدرسة البحث العلمي في منطقة الورقاء، إن المبادرة التي انطلقت أمس تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية وفق رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تكثيف التوعية المرورية، لتشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة، مشيراً إلى أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضح أن شرطة دبي ستكثف الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما تتولى تنظيم محاضرات لتوعية الطلبة في المدارس على مدار العام الدراسي، بالتنسيق مع الجهات التعليمية.

بدوره، زار مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، عدداً من المدارس ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» والتقى عدداً من أعضاء هيئة التدريس في المدارس وقدم شرحاً حول مبادرة «يوم بلا حوادث»، التي حققت «صفر» وفيات الحوادث، وانخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي، خلال الأعوام الخمسة الماضية وذلك نتيجة الجهود المتكاملة لمختلف الأطراف والالتزام الكبير من قبل السائقين وذوي الطلبة بالقوانين المرورية، ما ساهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية.

وأضاف أن المبادرة تهدف لتقويم سلوك السائقين من خلال الشراكة في المسؤولية لتحقيق صفر في الحوادث المؤدية إلى الوفيات، مشيراً إلى أنها أتاحت لأفراد الجمهور فرصة المشاركة في إنجاح فعالياتها من خلال خلق روح التحدي لديهم عبر تجنب الأخطاء المرورية، وزيادة نسبة الوعي من خلال تقليل عدد المخالفات، وخفض معدل الحوادث.