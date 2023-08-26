دوام مرن لموظفي حكومتي الشارقة وعجمان مع بدء العام الدراسي

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة منح كل الدوائر والهيئات والمؤسسات بحكومة الشارقة الموظفات ممن لديهن أبناء في الحضانات ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في ساعات العمل لمدة ثلاث ساعات يومياً. وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم الدوام المرن بحيث يتم منح الموظفات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية مرونة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي، أما أطفال الحضانة ورياض الأطفال فيتم منحهن مرونة في الأسبوع الأول حتى يتسنى لهن الاهتمام بأبنائهن ورعايتهم.

بدورها، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً نص على منح الموظفين من أولياء الأمور إذن تأخير في الحضور أو الخروج المبكر خلال أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو رياض الأطفال أو المنزل.

ومنح الموظفين الذين لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية وما فوق إذن تأخير في الحضور أو الخروج المبكر في اليوم الدراسي الأول، لمرافقة أبنائهم من وإلى المدرسة، بشرط ألا تزيد مدة الإذن على ثلاث ساعات في اليوم الواحد.