دوام مرن لموظفات حكومة الشارقة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم بشأن حضور وانصراف الموظفات ممن لديهن أبناء في الحضانات ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فما فوق، منح كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بحكومة الشارقة "وبما لا يخل بمصلحة العمل"، الموظفات ممن لديهن أبناء في الحضانات ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فما فوق؛ مرونة في ساعات العمل لمدة ثلاث ساعات يومياً،

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تنظيم الدوام المرن وفق التالي:

المرحلة الابتدائية فما فوق يتم منحهم في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد. وأطفال الحضانة ورياض الأطفال يتم منحهم في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وذلك حتى يتسنى لهن الاهتمام بأبنائهن ورعايتهم، مع مراعاة جميع الجهات الحكومية تلك المرونة في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات ذات العلاقة في أنظمة الدوام الرسمي المعتمد لديها.

ويأتي ذلك اهتماماً بتبني كافة الإجراءات التي تحقق جملة الفوائد الاجتماعية ويعود أثرها بالنفع على الأبناء ويدعم استقرارهم مع بدء العام الدراسي الجديد . والأم الموظفة بتعزيز تواجدها ودعمها لأبنائها ، ومساندتها في تحقيق التوازن على الصعيدين الأسري والوظيفي.