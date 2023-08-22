«السلامة المرورية» تتصدر برامج تأهيل سائقي الحافلات المدرسية

أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها دربت 2142 من سائقي مركبات الأجرة، وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، خلال النصف الأول من العام الجاري، من منطلق حرصها على تأهيل وتدريب سائقي منظومة النقل في عجمان، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية.

وأفادت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، رشا خلف الشامسي، بأن البرنامج التدريبي تضمن زيادة في عدد السائقين والمشرفين بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تدريب 849 سائق مركبة أجرة و537 سائق حافلة مدرسية و756 مشرف حافلة مدرسية بإجمالي 8914 ساعة تدريبية.

وأكدت أن الهيئة تولي البرامج التدريبية لسائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي النقل المدرسي أهمية كبيرة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة، وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية، بما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية لضمان تنقل آمن خال من الحوادث والمخالفات المرورية.

وذكرت أن السائقين يخضعون لبرامج تدريبية تخصصية، منها خمسة برامج لسائقي مركبات الأجرة تهدف إلى تعريفهم بأساليب وطرق التعامل مع الجمهور والركاب، إضافة إلى توعيتهم بلائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في الهيئة، وتعريفهم بأهم مستجدات أنظمة السلامة المرورية، وأهم المعالم في عجمان، وأساسيات اللغة الإنجليزية.

وأصدرت الهيئة 3763 تصريحاً للحافلات والسائقين والمشرفين العاملين في مجال النقل المدرسي في إمارة عجمان، العام الماضي، بهدف تعزيز السلامة المرورية خلال نقل طلبة وطالبات المدارس.

وأهابت بالعاملين في مجال النقل المدرسي الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بعملية نقل الطلبة خلال رحلتي الذهاب والإياب، وإصدار التصاريح الخاصة بممارسة نشاط النقل المدرسي.

وشددت على أهمية التزام أولياء الأمور باستقبال أبنائهم من الحلقة الثانية في المواعيد المحددة أو من ينوب عنهم. وتزويد المدرسة بالبيانات اللازمة للتواصل معهم وتحديثها.

ويتوجب على ذوي الطلبة إبلاغ إدارة المدرسة بأي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة أو سوء تصرف السائق أو المشرف.