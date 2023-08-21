خيالة شرطة دبي تضبط 574 مركبة مطلوبة خلال 6 أشهر

كشف مدير مركز شرطة الخيالة، اللواء محمد عيسى العظب، عن تسيير 790 دورية في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها ضبط 574 سيارة مطلوبة، وستة أشخاص مطلوبين، وتحرير 462 مخالفة مرورية، إلى جانب تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المركبات والأشخاص المشبوهين.

وأضاف أن خيالة المركز قاموا بتأمين 16 مباراة كرة قدم خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تمرير 71 معلومة أمنية إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة، فضلاً عن تأمين منشآت.

ونوّه العظب بالمتطوعين في مبادرة «شارك مع الخيالة»، التي تهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التطوع والمشاركة، إذ شاركوا فعلياً في تسيير 92 دورية مع فرق شرطة الخيالة خلال النصف الأول من العام الجاري.