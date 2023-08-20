إغلاق باب المشاركة في جوائز «الأعمال المستدامة» مطلع سبتمبر

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة أن الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، هو الأول من سبتمبر المقبل.

وتتميز هذه الجوائز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة.

وتتضمن ست فئات هي: أفضل تقرير استدامة، وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، إضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة. وتقيّم المشاركات لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من خبراء الاستدامة البارزين، فيما سيقام حفل توزيع الجوائز في الثالث من أكتوبر المقبل.

وتم تطوير الشراكات الدولية للمجموعة بعناية، وأسفرت عن أحداث وأنشطة أسهمت في تقديم مفاهيم مثل الاقتصاد الدائري مع مؤسسة «إلين ماك آرثر»، والدور الاستراتيجي للتمويل المستدام من خلال التعاون مع مشروع المحاسبة من أجل الاستدامة، وأيضاً المشاركة في تعزيز قيمة الطبيعة من خلال شراكات أخرى.