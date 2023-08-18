«لجنة الشارقة»: فريق للردّ على استفسارات الراغبين في الترشح

سجلت لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 47 مرشحاً خلال الأيام الثلاثة الأولى، وسط توقعات بتزايد الإقبال اليوم، الذي يشهد إغلاق باب التسجيل في الساعة الـ12 ظهراً.

وأوضحت إدارة اللجنة لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة شهدت إقبالاً من قبل الراغبين في الترشح منذ اليوم الأول لفتح باب التسجيل، سواء بالحضور الشخصي لمقر اللجنة، أو بالتسجيل عبر الخدمات الذكية، أو التسجيل عن بُعد من خارج الدولة للمسافرين، كذلك أتاحت التسجيل لحاملي التوكيلات عن الراغبين في الترشح ممن حالت ظروفهم الحضور المباشر.

وأكدت اللجنة أن الإقبال على التسجيل كان متوازناً في عدد الرجال والنساء، فيما تستعد لاستقبال آخر الراغبين في الترشح اليوم.

وخصصت اللجنة فريقاً للردّ على استفسارات الراغبين في الترشح، ممن يواجهون مشكلة في عملية التسجيل الإلكتروني سواء من داخل الدولة أو خارجها، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتمر عملية التسجيل بإجراءات عدة تنجز خلال دقائق محدودة، تبدأ بعملية التدقيق على الأوراق والتأكد، ثم دفع المبلغ المحدد، ثم التسجيل عن طريق الهوية الإلكترونية .