رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

تسلَّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدى استقبال سموه في قصر الوطن، عمر فريتح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.