وظائف شاغرة للمواطنين في «الحماية المدنية»

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في قطاع الحماية المدنية، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل من خلال زيارة موقع التوظيف الإلكتروني: http://adcda.gov.ae.

وبينت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، شروط التقديم، وتشمل أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ولا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 30 سنة، ولا يقل الطول عن 165 سنتيمتراً، ولا يقل الوزن عن 60 كيلوغراماً، واجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة الاختيار والتعيين، واجتياز المتقدم لدورة الخدمة الوطنية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم في إحدى التخصصات الهندسة التالية: معمارية – ميكانيكية – كهربائية – كيميائية – مدنية – إلكتروميكانيكية - الوقاية من الحرائق. أو أن يكون من خريجي ثانوية التكنولوجية التطبيقية، أو من خريجي الثانوية العامة بنسبة 85%.