فحص مواد البناء في دبي بالذكاء الاصطناعي

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن استخدام روبوت التحليل الآلي لإجراء فحوص التحليل الكيميائي على الإسمنت بجميع أنواعه باستخدام الأشعة السينية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما رُبطت خدمات فحص الأسمنت بالمنصة الذكية لخدمات الفحوص المخبرية في بلدية دبي، بحيث تتيح للمتعامل الحصول على تقارير الفحص بسرعةٍ من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة، بما يعزز من جَودة خدمات فحوص البناء والتشييد التي تُقدمها البلدية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي بالإنابة، هند محمود أحمد، إن روبوت التحليل الآلي يعتمد على الأشعة السينية لإجراء فحوص التحليل الكيميائي لمواد البناء والمنتجات الإسمنتية المستخدمة بما يدعم متطلبات قطاع البناء والتشييد في دبي، حيث يتميز بالسرعة الفائقة في إنجاز الفحوص وفق أعلى درجات الدقة.

وتختصر التقنية مدة إنجاز الفحص من أربعة أيام إلى ثماني دقائق مع زيادة يومية قياسية بنسبة العينات المفحوصة تصل إلى 650% مقارنة بالوضع السابق قبل التطبيق، الأمر الذي سيُسرّع عملية تقديم نتائج الفحوص المخبرية لقطاع الشركات الاستشارية والمقاولين بأسلوبٍ يكفل إنجاز مراحل المشاريع وفقاً لمواعيدها المحددة.

وأشارت إلى أهمية فحوص الإسمنت كونه يُعد من أهم مكونات الخلطات الخرسانية ونتائج فحصه لها تأثير في متطلبات الجودة الأخرى، إضافةً إلى تأثيرها في استدامة المباني والإنشاءات وزيادة عمرها الافتراضي. وأفادت بأن التقنية ستستخدم مستقبلاً لإعداد دراسات بحثية متخصصة في مختبر دبي المركزي تهدف إلى التقييم الأولي لمختلف منتجات ومواد البناء والتشييد.