لجنة الشارقة تواصل استقبال مرشحي المجلس الوطني

واصلت لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، استقبال الراغبين في الترشح لليوم الثاني على التوالي، وأكد رئيس اللجنة المستشار عيسى سيف بن حنظل، أن الإقبال متزايد من النساء والرجال على حد سواء، فيما تستغرق عملية التسجيل ما بين ثلاث إلى خمس دقائق، كحد أقصى.

وأوضح بن حنظل لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة خصصت فريقاً للرد على شكاوى واستفسارات الراغبين في الترشح، ممن يواجهون مشكلة في عملية التسجيل الإلكتروني من داخل الدولة أو خارجها، والعمل على حلها ومساعدتهم في إتمام التسجيل.

وذكر أن اللجنة لديها خاصية استقبال الموكلين عن المرشحين، الراغبين في التسجيل، ممن لم يتمكنوا من الحضور إلى اللجنة، فضلاً عن عدم تمكنهم من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت نظاماً جديداً يعتمد على الخدمات الإلكترونية، لضمان الدقة والسرعة والشفافية، ودعا الراغبين في الترشح إلى الإسراع في التسجيل خلال المهلة المحددة.