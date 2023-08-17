مشاركة لافتة من النساء والشباب في عجمان

واصلت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، استقبال الراغبين في الترشح لليوم الثاني على التوالي، أمس، حيث توافدوا على مقر اللجنة لتقديم أوراقهم وسداد الرسوم، بينما استقبلت اللجنة أوراق مرشحين آخرين من خلال عملية التسجيل الإلكتروني.

وقال رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، إن اليوم الثاني شهد إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئة الانتخابية على التسجيل عبر المنصات المخصصة للترشح عن بعد، ولم تسجل أي ملاحظات أو أعطال تقنية خلال إجراء عمليات التسجيل الإلكتروني.

وجرت عملية تقديم الطلبات وفق الخطة والآليات الموضوعة بالتنسيق مع اللجنة والأجهزة المعنية في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية والأمنية من أجل ضمان نجاح العملية الانتخابية.

واعتبر أن «معدل الإقبال الجيد يقدم مؤشراً إيجابياً عن الحصيلة النهائية المتوقعة لعملية التسجيل حتى يوم الجمعة المقبل»، منوهاً بالإقبال على الترشح من الشباب والنساء.