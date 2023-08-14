%46 من أعضاء الهيئة الانتخابية لدبي دون الـ 40

أفادت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها أمس، بأن النساء يشكلن نحو 55% من أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم.

وأكدت اللجنة جاهزيتها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للنسخة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ممن يتعذر عليهم التقدم بطلبات ترشحهم عبر منصة التسجيل عن بُعد، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي.

وعبر رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عيسى محمد خليفة المطيوعي، عن ثقته بزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني 2023، نتيجة لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي تُعتبر ركيزة أساسية لتطوّر المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن نحو نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.

وقال إن العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي بلغ 73 ألفاً و574 شخصاً، شكلت النساء منهم نسبة 55%، بينما شكلت فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم. كما شكل الذين تراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغ من تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%.

وأضاف المطيوعي: «يستقبل مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً على مدار الأيام الأربعة المتاحة لتقديم طلبات الترشح.

وأشار إلى أن اللجنة وفرت مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل المقر وخارجه لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسلاسة وسهولة، إضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة، سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني info@election2023.dubai.ae.

ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتسعى لجنة إمارة دبي للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

وتعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.