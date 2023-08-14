محمد بن راشد يهنئ باكستان بالذكرى السبعين لاستقلالها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بالذكرى السبعين لاستقلالها.

وكتب سموه مهنئاً جمهورية باكستان الإسلامية باللغتين الأردية والإنجليزية عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقاً): "تهانينا لباكستان بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلالها. ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين، وتعزيز الاحترام المتبادل والوئام في جميع جوانب هذه الشراكة. أتمنى مخلصًا أن يكون مستقبل باكستان مليئًا بتوقعات وإنجازات أكبر".

پاکستان کو آزادی کے ستتر سالہ جشن کی مبارک باد۔ متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے مابین اس بھائی چارے اور دوستی کے بندھن کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے اور باہمی احترام اور ہم آہنگی کو اس شراکت داری کے ہر پہلو میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ میں مملکت کے، عظیم تر توقعات اور کامیابیوں سے… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 14, 2023