«معاً»: 30.7 مليون درهم مساهمات «الخاص» العام الماضي

كشفت هيئة المساهمات الاجتماعية «معاً» أن إجمالي المساهمات المالية والعينية من جانب شركات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغ نحو 30 مليوناً و700 ألف درهم، فيما نفذت الهيئة سبعة مشاريع باستخدام منظومة «معاً».

وأكدت - بصفتها القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية من الأفراد ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات - إتاحتها الفرصة أمام مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات، للمساهمة مالياً لدعم البرامج والمبادرات الاجتماعية المبتكرة التي تديرها.

وأشارت في تقرير «إنجازات 2022» إلى أن إجمالي المساهمات المالية تجاوز 23 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المساهمات العينية 7.7 ملايين درهم.

ولفتت «معاً» إلى تنفيذها سبعة مشاريع، شملت مشروع «اطمح» لتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم، ومشروع التمكين الاجتماعي لتأهيل وتوظيف أفراد الأسر ذات الدخل المحدود، وبرنامج خدمات الإرشاد الاجتماعي التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي يهدف إلى تقديم المشورة للأزواج الذين يتعرضون للطلاق ولديهم أطفال، ومشروع من أجل السعادة وجودة الحياة في أبوظبي، ومشروع مكتب المشورة المالية، ومشروع تأهيل الأحداث، إضافة إلى مشروع بيوت منتصف الطريق.

وشددت على أن عقود الأثر الاجتماعي تستخدم نموذجاً مالياً مبتكراً يعمل وفق مبدأ «الدفع مقابل النتائج» لتمويل الحلول للتحديات الاجتماعية المركبة الملحّة، وإحداث أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس يحقق عائداً مالياً، مشيرة إلى أن «سندات الأثر الاجتماعي من الهيئة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تعمل على تمكين القطاع الخاص والأفراد من الاستثمار والتعاقد على تقديم الخدمات الاجتماعية». وأكدت تعزيز التماسك الأسري عن طريق المساهمة الفعّالة في أجندة الثقافة المالية في أبوظبي، ومواصلة تقديم برنامج «غاية» للثقافة المالية، لافتة إلى مشاركة 71 محاضراً متطوعاً في البرنامج.

وأشارت الهيئة إلى تنفيذها مشروع «تحفيز التسويق السلوكي» حول موضوع تعزيز الثقافة المالية من خلال إطلاق حملة إعلامية تعتمد على مبدأ المحفزات السلوكية حول الثقافة المالية عبر نشر رسائل هادفة حول الإنفاق السليم وتخفيف الديون، بهدف تحقيق أثر اجتماعي إيجابي لمجتمع أبوظبي.

15 ألف متطوع

أكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عملها على تعزيز الفرص التطوعية في إمارة أبوظبي، ما أدى إلى زيادة أعداد المشاركين في الفرص التطوعية العامة والتخصصية في مختلف المجالات، وتم توفير 706 فرص تطوعية، شارك فيها 15 ألف متطوع بنسبة زيادة بلغت 63%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتطوع 39 مليون درهم.