«بيوت محمية» للتوسع في الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الإماراتي

أطلقت الشركة القابضة (ADQ)، مشروع إنشاء بيوت محمية عالية التقنية ومؤتمتة بالكامل في مجمع «القابضة للتكنولوجيا الزراعية» في كيزاد، على مساحة تبلغ 10 هكتارات كمرحلة أولى، بهدف زيادة المحاصيل الغذائية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع شركة متخصصة بتقديم الحلول الزراعية الذكية والملائمة للظروف المناخية. وتم تصميم المشروع بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة، حيث ستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعال يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويحد من استهلاك المياه، ما يتيح زراعة الطماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون وخاضعة للتحكم، فيما ستشهد المرحلة الثانية بدء الإنتاج التجاري، ومضاعفة المساحة المزروعة إلى 20 هكتاراً.

وسيتيح المشروع للمستهلكين الحصول على منتجات عالية الجودة تبقى طازجة لمدة أطول، كما ستتيح مرحلة توسيع المشروع ضبط الإنتاج بما يتماشى مع حجم الطلب في السوق المحلي. كما سيتعاون خبراء في الإنتاج النباتي مع الباحثين والمهندسين الزراعيين المحليين لتشجيع تطوير التقنيات التي تتلاءم مع ظروف المناخ في البيئة المحلية، في حين ستتيح منشآت التدريب إمكانية نقل المعرفة إلى الكفاءات الإماراتية.