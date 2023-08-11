الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً   

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 10 كم/س - 25 كم/س، تصل إلى 50 كم/س. ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:05، والجزر الأول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.