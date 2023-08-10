رئيس الدولة يعزي عبد الله بن مهير الكتبي في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء إلى معالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة الذيد في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.