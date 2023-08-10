مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن قوة الدول تقاس بسيادة القانون فيها

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مقطع فيديو عبر

حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس" ، وعلق سموه على المقطع قائلاً تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن قوة الدول تقاس بسيادة القانون فيهاوبها نضمن تحقيق الأمن والأمان وازدهار الاقتصاد والريادة الحضارية، تعلمت من سموّه أنّه بالعدالة تسمو الدول

ويتحقق مبدأ المساواة، وتدوم الثقة بين الحاكم والمحكوم.